У Раді почали підготовку до обговорення президентських виборів під час війни
У парламенті досягли домовленості про створення робочої групи, яка опрацьовуватиме питання можливого проведення виборів президента України в умовах воєнного стану.
Про це повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давід Арахамія у своєму Telegram-каналі.
За його словами, обговорення відбуватиметься на базі профільного Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
До роботи планують залучити представників усіх парламентських фракцій і груп, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, що спеціалізуються на виборчому процесі.
Арахамія зазначив, що робочу групу формують відповідно до попередніх домовленостей.
"Дату і час першого засідання повідомимо найближчим часом. Також на зустріч буде запрошено представників засобів масової інформації", – додав він.
