У Раді почали підготовку до обговорення президентських виборів під час війни

Там створюють робочу групу, яка опрацьовуватиме можливість проведення президентських виборів в умовах воєнного стану за участі депутатів, ЦВК та громадськості.

У парламенті досягли домовленості про створення робочої групи, яка опрацьовуватиме питання можливого проведення виборів президента України в умовах воєнного стану.

Про це повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давід Арахамія у своєму Telegram-каналі.

За його словами, обговорення відбуватиметься на базі профільного Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До роботи планують залучити представників усіх парламентських фракцій і груп, Центральної виборчої комісії, а також громадських організацій, що спеціалізуються на виборчому процесі.

Арахамія зазначив, що робочу групу формують відповідно до попередніх домовленостей.

"Дату і час першого засідання повідомимо найближчим часом. Також на зустріч буде запрошено представників засобів масової інформації", – додав він.

Раніше ми писали, що заступник голови ЦВК сказав, скільки часу треба Україні для підготовки чесних і вільних виборів.