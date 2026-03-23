Парламентські вибори у Словенії завершилися без переможця

Попередні результати показують, що ні "Рух за свободу", ні СДП не можуть сформувати уряд самостійно.

Згідно з результатами підрахунку 99,85% бюлетенів, повідомляє STA, "Рух за свободу" отримав 28,62% голосів (29 мандатів із 90), тоді як СДП здобула 27,95% (28 мандатів). Це означає, що жодна з партій не може сформувати уряд самостійно й буде змушена шукати коаліційних партнерів.

Про це пише інформаційне агентство Словенії STA.

За попередніми підрахунками голосів на парламентських виборах у Словенії дві провідні партії – ліберальний Рух за свободу прем'єр-міністра Роберт Голоб та права Словенська демократична партія (СДП) лідера Янез Янша – здобули майже однакову підтримку виборців.

До парламенту також пройшли сім менших партій, які подолали 5%-й бар’єр: "Нова Словенія" – 9 депутатів, Соціал-демократи та Ліво-зелений блок – по 6 місць, а "Демократи" та "Правда" – по 5 мандатів.

У підсумку, разом зі своїми союзниками, ліберальна партія Голоба матиме 40 депутатів, а СДП Янші – 43 місця.

Перед виборами місцеві ЗМІ повідомляли, що проти партії Голоба нібито проводилася наклепницька кампанія за участю ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube, спрямована на дискредитацію його політичної сили.