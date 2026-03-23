Парламентські вибори у Словенії завершилися без переможця

23 березня 2026, 11:47
Парламентські вибори у Словенії завершилися без переможця
Попередні результати показують, що ні "Рух за свободу", ні СДП не можуть сформувати уряд самостійно.

Згідно з результатами підрахунку 99,85% бюлетенів, повідомляє STA, "Рух за свободу" отримав 28,62% голосів (29 мандатів із 90), тоді як СДП здобула 27,95% (28 мандатів). Це означає, що жодна з партій не може сформувати уряд самостійно й буде змушена шукати коаліційних партнерів.

Про це пише інформаційне агентство Словенії STA.

За попередніми підрахунками голосів на парламентських виборах у Словенії дві провідні партії – ліберальний Рух за свободу прем'єр-міністра Роберт Голоб та права Словенська демократична партія (СДП) лідера Янез Янша – здобули майже однакову підтримку виборців.

До парламенту також пройшли сім менших партій, які подолали 5%-й бар’єр: "Нова Словенія" – 9 депутатів, Соціал-демократи та Ліво-зелений блок – по 6 місць, а "Демократи" та "Правда" – по 5 мандатів.

У підсумку, разом зі своїми союзниками, ліберальна партія Голоба матиме 40 депутатів, а СДП Янші – 43 місця.

Перед виборами місцеві ЗМІ повідомляли, що проти партії Голоба нібито проводилася наклепницька кампанія за участю ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube, спрямована на дискредитацію його політичної сили.

 

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Більше публікацій

