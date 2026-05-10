Стармер під тиском: у Лейбористській партії зростає вимога зміни керівництва

У фракції дедалі гучніше лунають заклики до перегляду лідерства Кіра Стармера.

У Лейбористській партії Великої Британії посилюється внутрішня дискусія щодо майбутнього лідера та прем’єр-міністра Кіра Стармера після невдалих результатів місцевих виборів.

Депутатка Кетрін Вест заявила, що може ініціювати процедуру зміни керівництва, якщо найближчими днями не з’явиться альтернативний кандидат від уряду, пише телеканал BBC.

В інтерв’ю виданню вона наголосила, що вважає пріоритетним "тихий" сценарій оновлення керівництва без формальної боротьби за посаду. За її словами, партії необхідно "перегрупуватися" та знайти більш ефективного комунікатора, здатного очолити уряд.

У разі якщо до понеділка, 11 травня, жоден із міністрів не висуне альтернативну кандидатуру, Вест заявила про готовність розпочати формальну процедуру запуску внутрішніх виборів лідера партії.

Для цього їй потрібно заручитися підтримкою щонайменше 20% парламентської фракції Лейбористської партії – це 81 депутат. За її словами, наразі вона вже має близько десяти прихильників і впевнена, що зможе зібрати необхідну кількість голосів.

Ініціативу вже критично сприйняли в уряді. Міністр Кабінету Нік Томас-Симондс застеріг колег від спроб змінити лідера під час перебування партії при владі, наголосивши на ризиках політичної нестабільності.

"Ми бачили протягом останніх десяти років, що відбувається, коли правляча партія змінює лідерів. Це породжує нестабільність і відволікає від роботи", – заявив він.

Поштовхом до внутрішньопартійної дискусії стали результати місцевих виборів 7 травня, на яких лейбористи втратили понад 1460 місць в англійських місцевих радах. Водночас партія Reform UK суттєво зміцнила позиції у традиційно лейбористських регіонах на півночі Англії та в Мідлендсі.

Ці результати посилили тиск на керівництво партії та загострили питання щодо політичного курсу й ефективності команди Стармера, відкривши нову хвилю дискусій про можливі зміни на найвищому рівні.