Британія виставила на аукціон лист принцеси Діани про весілля з Чарльзом ІІІ

У Великій Британії продають лист принцеси Діани, який вона написала під час медового місяця з Чарльзом ІІІ.

Про це розповідає People.

Лист принцеси Діани був написаний у 1981 році 27 вересня, тоді вона перебувала в замку Балморалі (Шотландія) після весілля на той момент із принцом Чарльзом. Лист принцеси Уельської був адресований її подрузі Кетрін Ханбері, з нею свого часу Діана Спенсер навчалася у школі Вест-Гіт. У своєму листі принцеса Діана розповідала про її медовий місяць з принцом Чарльзом, який молодята відзначали на королівській яхті в Шотландії. Принцеса ділилася своїми емоціями від подорожі.