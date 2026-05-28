Британія виставила на аукціон лист принцеси Діани про весілля з Чарльзом ІІІ

28 травня 2026, 15:07
Аукціон, де планують продати речі принцеси Діани, пройде за кілька тижнів.

У Великій Британії продають лист принцеси Діани, який вона написала під час медового місяця з Чарльзом ІІІ.

Про це розповідає People.

Лист принцеси Діани був написаний у 1981 році 27 вересня, тоді вона перебувала в замку Балморалі (Шотландія) після весілля на той момент із принцом Чарльзом. Лист принцеси Уельської був адресований її подрузі Кетрін Ханбері, з нею свого часу Діана Спенсер навчалася у школі Вест-Гіт. У своєму листі принцеса Діана розповідала про її медовий місяць з принцом Чарльзом, який молодята відзначали на королівській яхті в Шотландії. Принцеса ділилася своїми емоціями від подорожі.
 
"У нас був блаженний медовий місяць з безкінечним сонцем і, на щастя, спокійним морем... тепер ми будемо в Шотландії до кінця жовтня, що для нас велике задоволення – я обожнюю бути на вулиці цілий день і ненавиджу Лондон!" – йдеться у листі.
 
Крім того, принцеса Уельська висловлювалася про свій шлюб та раділа новому статусу.
 
"Чудово бути одруженою – думаю, це вже можна сміливо сказати після двох місяців", – зізнавалася мати спадкоємців британської корони.
 
Ці слова принцеси привернули окрему увагу читачів. Річ у тім, що навколо королівської родини було чимало чуток, зокрема й про стосунки на той момент принца Чарльза з Каміллою Паркер Боулз, які нині є королевою-консортом та королем Великої Британії. Відомо, що король Чарльз заявляв за день до весілля з принцесою Діаною про те, що він її не любить. На аукціон крім листа принцеси, виставили її фото зі шкільних років та інші лоти, які вартують від $5 тис. до $8 тис. Аукціон планують провести 7 липня, за кілька тижнів до 45-ї річниці весілля Чарльза та Діани.

 

