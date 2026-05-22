У Великій Британії знову почали обговорювати можливе повернення країни до ЄС

Французька праворадикальна партія "Національне об'єднання", якій прогнозують лідерство на майбутніх виборах, може заблокувати потенційне повернення Великої Британії до ЄС.

Тему "Брекзиту", тобто виходу Великої Британії з Євросоюзу, почали обговорювати через заяви британського ексміністра охорони здоров’я Веса Стрітінга. Його називають потенційним новим прем’єр-міністром Великої Британії на заміну Кіру Стармеру.

Стрітінг заявив, що Велика Британія повинна знову приєднатися до ЄС, назвавши "Брекзит" "катастрофічною помилкою", і припустив, що тісніші відносини з Європою допоможуть "відновити нашу економіку та торгівлю, а також покращити наш захист від спільних загроз із боку російської агресії та позиції "Америка понад усе". На тлі цього президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що "двері ЄС відчинені" для Великої Британії.

Джуліан Бересфорд Кінг – британський дипломат та колишній єврокомісар з питань безпеки, вважає, що повернутися буде нелегко. Він очікує, що Брюссель змусить Велику Британію заплатити мільярди фунтів стерлінгів за повернення.

Колись британська прем'єрка Маргарет Тетчер виборола "британський чек" – значну знижку від різниці між тим, скільки Лондон сплачував в бюджет ЄС, і тим, скільки отримував назад. Однак цієї знижки більше не буде.

"Якби ми могли повернути наші старі умови членства, я б без вагань прийняв пропозицію. Але я не бачу, щоб це сталося. Нас жодним чином не приймуть назад, водночас зберігаючи бюджетну знижку Маргарет Тетчер", – вважає колишній лорд-канцлер Великої Британії Девід Лідінгтон.

На шляху до потенційного повернення може бути й інша перешкода – спротив інших членів ЄС, адже кожен з 27 має право вето щодо нових членів. Радник Жордана Барделли, протеже лідерки партії "Національне об'єднання", заявив, що новий уряд Франції на чолі з правими може заблокувати вступ Великої Британії, якщо там не проведуть ще один референдум.

"Це дещо особливий випадок, але, думаю, ми б виступили проти цього без референдуму, бо в будь-якому разі ми проти будь-якого розширення ЄС", – сказав Шарль-Анрі Галлуа.

Свого часу Марін Ле Пен, лідерка "Національного об'єднання", також виступала за "Фрекзит", але програла вибори.