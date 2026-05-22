Компанія SpaseX скасувала спробу запустити ракету Starship

22 травня 2026, 08:55
Фото: SpaceX
Інженерам не вдалося усунути низку проблем, які виникли в останню хвилину перед запуском.
Компанія Ілона Маска SpaseX відклала спробу запуску ракети Starship V3. 
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Планувалося, що Starship здійснить свій 12 політ із космодрому компанії SpaceX у Південному Техасі, більш відомого як Starbase. Але в останню хвилину перед запуском, який неодноразово переносили, менеджер із комунікацій SpaseX Ден Хоут сказав, що спробу перенесено.
 
"Ми розраховуємо зробити ще одну спробу польоту завтра, але, зрозуміло, стежте за нашими повідомленнями в соцмережах", – додав він.
 
Спочатку запуск Starship планувався на 19:00 за місцевим часом (02:00 за Києвом). Пізніше зліт перенесли на 19:30. Після боротьби з негодою, в останній момент над стартовим майданчиком встановилося ясне небо, що дало змогу SpaseX призначити старт наприкінці 90-хвилинного стартового вікна. Однак далі, коли таймер зворотного звіту наблизився до позначки в одну хвилину – серія автоматичних блокувань почала збивати систему.
 
Ден Гоут перерахував кілька проблем, які призвели до призупинення польоту:
 
  • неполадка з паливопроводом, прикріпленим до Starship;
  • несправність датчика на ракетній вежі;
  • і, вочевидь, проблема із системою водяного зрошення.
 
Наразі незрозуміло, яка саме з цих проблем змусила компанію відмовитися від запуску, але зрозуміло одне – ще одна спроба може бути завтра о 18:15, якщо інженери усунуть перераховані вище помилки. Крім цього, SpaceX може знадобитися поповнити запаси палива і окислювача в масивних баках, які оточують стартовий майданчик, щоб бути готовою до наступної спроби.
 
"Нова ракета, новий стартовий майданчик - ми багато дізнаємося про ці системи, коли запускаємо їх уперше, і ми не можемо усунути всі ці неполадки в останні секунди перед стартом. Але це, по суті, перетворює все це на генеральну репетицію", – додав Хуот.
 
Зазначимо, що ця місія, перша за кілька місяців, ознаменує довгоочікуваний дебют модернізованої версії апарата, що отримала назву Version 3 або V3. Минулого року у SpaseX виникло кілька проблем із прототипом Starship V2.
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
США не можуть відвернутися від Європи.
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
