Зеленський очікує зменшення постачання ракет до Patriot

Війна США та Ізраїлю проти Ірану може послабити підтримку України, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може послабити підтримку України, і попереджає про ймовірне скорочення постачання ракет для систем ППО Patriot.

Про це Зеленський з аявив у інтерв'ю Associated Press.

"Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні. Ось чому я боюся, що тривала війна [в Ірані] дасть нам менше підтримки", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, його найбільше хвилює постачання ракет до Patriot, які необхідні для перехоплення російських балістичних ракет, оскільки Україні досі бракує ефективної альтернативи.

Ці американські системи ніколи не постачалися в достатніх кількостях, сказав президент, і якщо війна з Іраном скоро не закінчиться, "пакет, який для нас не дуже великий, я думаю, буде з кожним днем ​​​​все меншим і меншим".