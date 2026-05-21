Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

москва зробила заяву про Придністров’я і "захист" росіян

21 травня 2026, 21:24
москва зробила заяву про Придністров’я і
Фото: podrobnosti.ua
У рф погрожують реагувати на кроки Кишинева.

У четвер офіційна представниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що росія відповість на будь-які дії Кишинева щодо російських громадян у невизнаному Придністров’ї.

Про це вона сказала під час брифінгу, пишуть рос ЗМІ.

За її словами, будь-які кроки проти росіян у регіоні нібито отримають негайну та адекватну відповідь. Також Захарова заявила про готовність росії використовувати всі необхідні засоби для їхнього захисту.

У Молдові раніше заявляли, що такі кроки з боку рф можуть бути інструментом політичного тиску та частиною стратегії впливу на процес реінтеграції регіону.

Заява пролунала на тлі нещодавнього указу глави кремля путіна щодо спрощеного отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я.

Після чого Молдова викликала російського посла на тлі кроків кремля щодо Придністров’я.

 

РосіяМолдоваПридністров’я

Останні матеріали

Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється