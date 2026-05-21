москва зробила заяву про Придністров’я і "захист" росіян

У рф погрожують реагувати на кроки Кишинева.

У четвер офіційна представниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що росія відповість на будь-які дії Кишинева щодо російських громадян у невизнаному Придністров’ї.

Про це вона сказала під час брифінгу, пишуть рос ЗМІ.

За її словами, будь-які кроки проти росіян у регіоні нібито отримають негайну та адекватну відповідь. Також Захарова заявила про готовність росії використовувати всі необхідні засоби для їхнього захисту.

У Молдові раніше заявляли, що такі кроки з боку рф можуть бути інструментом політичного тиску та частиною стратегії впливу на процес реінтеграції регіону.

Заява пролунала на тлі нещодавнього указу глави кремля путіна щодо спрощеного отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я.

Після чого Молдова викликала російського посла на тлі кроків кремля щодо Придністров’я.