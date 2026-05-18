Молдова викликала російського посла на тлі кроків кремля щодо Придністров’я

Йдеться про указ путіна щодо спрощеного отримання громадянства рф для мешканців регіону.

Призначений посол рф в Молдові Олег Озеров у понеділок, 18 травня, був викликаний до Міністерства закордонних справ країни.

Про це повідомляє портал Deschide.MD.

Причини виклику офіційно не уточнюються. Водночас медіа пов’язують цей крок із нещодавніми діями росії щодо невизнаного Придністровського регіону.

Зокрема, минулого тижня глава кремля путін підписав указ, який спрощує процедуру отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я.

Документ передбачає можливість набуття громадянства без обов’язкового проживання в росії та без іспиту на знання мови.

Ці рішення викликали додаткову напругу у відносинах між Кишиневом і москвою.

Нагадаємо, 16 травня для мешканців "Придністров’я" спростили отримання російського громадянства.