Politico: у ЄС викрили мережу постачань для російського ВПК

18 травня 2026, 11:53
Фото: з вільних джерел
У німецькому місті затримали фігуранта справи про контрабанду до рф товарів подвійного призначення.

У Німеччині викрили розгалужену схему незаконного постачання до росії європейських технологій подвійного призначення через підставні компанії та транзитні країни.

У місті Любек заарештовано російського бізнесмена, якого підозрюють в організації багаторічної мережі обходу санкцій для забезпечення російського оборонного сектору критичними компонентами, пише Politico.

За даними слідства, підконтрольна йому компанія в Німеччині використовувалася як прикриття для закупівель мікроелектроніки, датчиків, підшипників та іншого обладнання, що згодом переправлялося до рф через Туреччину та інші країни. Після 2022 року схема стала багаторівневою і маскувала кінцевих російських отримувачів.

Правоохоронці встановили, що мережа координувалася між Європою та росією, а в окремих випадках російські структури фактично керували діяльністю європейських фірм через підставних осіб і псевдоніми співробітників.

Серед кінцевих вантажів фігурують електронні компоненти, вимірювальне обладнання та елементи, які можуть використовуватися в оборонній і ядерній промисловості рф.

За оцінкою слідчих, через схему могли пройти десятки тисяч відправлень на десятки мільйонів євро. Розслідування тривало близько чотирьох років і стало можливим після доступу спецслужб до внутрішніх документів мережі.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

 
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
