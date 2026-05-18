Київ і Будапешт узгодили нові консультації

18 травня 2026, 10:18
Фото: з відкритих джерел
Обговорять двосторонні питання вже цього тижня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга домовився зі своєю угорською колегою Анітою Орбан про проведення експертного раунду українсько-угорських консультацій уже цього тижня.

Про це Сибіга написав у соцмережі X (Twitter).

Під час телефонної розмови глава українського МЗС заявив, що Київ готовий без зволікань відкрити нову, взаємовигідну сторінку у відносинах з Будапештом.

"Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань двостороннього порядку денного, включно з темою національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами", – зазначив Сибіга.

Сторони погодилися провести експертні консультації цього тижня, щоб напрацювати практичні та надійні рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області. За словами міністра, це має сприяти покращенню двосторонніх відносин.

Окремо дипломати обговорили ширше коло питань – регіональних, європейських і міжнародних.

Сибіга також наголосив на темі європейської інтеграції України та підтвердив готовність Києва до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у процесі вступу до ЄС.

Варто зазначити, що 13 травня росія здійснила масований повітряний удар по Україні, під час якого дрони пошкодили об’єкти, зокрема й на Закарпатті.

Також раніше Мадяр похвалив Орбана за ініціативу віддати свої виплати дитбудинку на Закарпатті, але хоче переказати їх сам.

 

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється