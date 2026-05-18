Київ і Будапешт узгодили нові консультації
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга домовився зі своєю угорською колегою Анітою Орбан про проведення експертного раунду українсько-угорських консультацій уже цього тижня.
Про це Сибіга написав у соцмережі X (Twitter).
Під час телефонної розмови глава українського МЗС заявив, що Київ готовий без зволікань відкрити нову, взаємовигідну сторінку у відносинах з Будапештом.
"Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань двостороннього порядку денного, включно з темою національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами", – зазначив Сибіга.
Сторони погодилися провести експертні консультації цього тижня, щоб напрацювати практичні та надійні рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області. За словами міністра, це має сприяти покращенню двосторонніх відносин.
Окремо дипломати обговорили ширше коло питань – регіональних, європейських і міжнародних.
Сибіга також наголосив на темі європейської інтеграції України та підтвердив готовність Києва до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у процесі вступу до ЄС.
Варто зазначити, що 13 травня росія здійснила масований повітряний удар по Україні, під час якого дрони пошкодили об’єкти, зокрема й на Закарпатті.
Також раніше Мадяр похвалив Орбана за ініціативу віддати свої виплати дитбудинку на Закарпатті, але хоче переказати їх сам.