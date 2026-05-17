Білий дім показав Трампа в ролі агента 007

ШІ-зображення опублікували на тлі пошуків нового Джеймса Бонда.

Білий дім опублікував згенероване штучним інтелектом фото, на якому президент США Дональд Трамп постав в образі легендарного агента 007 – Джеймс Бонд.

Фото опублікували в офіційних соцмережах Білого дому.

Публікація з’явилася на тлі повідомлень про старт кастингу нового актора для "бондіани" після завершення епохи Деніела Крейга, який виконував роль британського супер шпигуна протягом 15 років.

У соцмережах припускають, що таким чином адміністрація Трампа вирішила іронічно обіграти новини навколо пошуку нового Бонда.