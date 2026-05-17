Венесуела видала США соратника Мадуро

17 травня 2026, 15:04
Фото: EPA/UPG
Алекса Сааба депортували після спільної операції силовиків.

Венесуельського бізнесмена Алекса Сааба, якого називають близьким соратником колишнього президента Венесуели Ніколас Мадуро, офіційно депортували до США. 

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на міграційне агентство Венесуели SAIME.

За даними видання, Сааба затримали в Каракасі у лютому під час спільної операції американських і венесуельських правоохоронців. Це сталося через місяць після затримання Мадуро американським спецназом.

Reuters додає, що депортація Сааба свідчить про новий рівень співпраці між США та Венесуелою за часів виконувачки обов’язків президента Дельсі Родрігес.

54-річного уродженця Колумбії раніше затримували у Кабо-Верде у 2020 році за запитом США у справі про хабарництво. У 2023 році його помилували в межах домовленостей про звільнення американців, яких утримували у Венесуелі.

За інформацією джерел агенції, Сааб може надати американським слідчим дані, які посилять кримінальну справу проти Мадуро. 

Сам Мадуро та його дружина Сілія Флорес раніше були доставлені до Нью-Йорка для висунення обвинувачень, зокрема у змові з метою наркотероризму. Вони заперечують усі звинувачення.

На початку року стало відомо, що Мадуро перебуває під вартою в США.

 

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
