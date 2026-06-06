Пентагон підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку Ізраїлю до найвищого – NBC News

Вашингтон стурбований стеженням за високопосадовцями адміністрації Трампа на тлі розбіжностей щодо війни з Іраном.

Пентагон дедалі більше стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю за США і підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого.

Про це повідомляє NBC News.

Розвідувальне управління Міноборони США опублікувало внутрішнє повідомлення, в якому рівень загрози з боку Ізраїлю підвищено до "критичного". Рішення ухвалили на тлі зростаючої напруженості між двома країнами щодо подальших дій у війні з Іраном. За словами американських чиновників, Ізраїль докладає особливих зусиль для стеження за високопоставленими американськими посадовцями з метою отримання інформації про внутрішні обговорення і рішення адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.

За словами одного з чинних чиновників, оцінка розвідки містить семисторінковий документ із діаграмою, в якому наведено низку конкретних інцидентів, що посилили стурбованість США.

Представник посольства Ізраїлю у Вашингтоні відкинув звинувачення. "Ізраїль не збирає розвідувальну інформацію про американські організації, тим більше про посадових осіб уряду США. Ізраїльські зусилля зі збору розвідінформації спрямовані проти його ворогів, а не союзників", – заявив він.

У Пентагоні відмовилися від коментарів, а представник Білого дому назвав історію такою, що "виходить від людини, яка нічого не знає про те, що відбувається".