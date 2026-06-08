Ізраїль проігнорував заклик Трампа та вдарив по цілях в Ірані

Нетаньягу проігнорував прохання Трампа не відповідати на іранські ракети.

Ізраїльська армія завдала ударів по військових об'єктах у західній та центральній частинах Ірану. Вибухи пролунали щонайменше у трьох містах, у Тегерані, Тебризі та Ісфахані.

Про це повідомляє CNN.

Цахал підтвердив удари по військових цілях в Ірані. За даними Корпусу вартових ісламської революції, Ізраїль застосував авіаційні балістичні ракети.

Удар стався попри те, що Трамп особисто просив прем'єра Беньяміна Нетаньяху утриматися від відплати за іранські ракетні атаки. Напередодні Іран вперше з квітня завдав ракетного удару по Ізраїлю, дві балістичні ракети по півночі країни перехопили системи ППО. Після цього Трамп зателефонував Нетаньягу і закликав не відповідати. Нетаньяху проігнорував це прохання.

Президент США Дональд Трамп у коментарі для журналіста Fox News закликав Тегеран припинити удари і повернутись до переговорів.

"Що я б порадив Ірану: ви вже запустили свої ракети, цього досить. Повертайтеся за стіл переговорів і укладайте угоду", – заявив президент США.

Напередодні, 6 червня, Ізраїль також завдав авіаудару по південному Лівані через три дні після домовленостей про режим припинення вогню. Внаслідок атаки загинуло дев'ятеро людей.