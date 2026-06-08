ЄС запровадив санкції проти іранських посадовців та підрозділу КВІР

Причина – блокування Ормузької протоки.

Європейський Союз запровадив санкції проти двох громадян Ірану та підрозділу Корпусу вартових ісламської революції через дії, що становлять загрозу свободі морського судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Рада ЄС.

Під санкції потрапили командування Корпусу ісламської революційної гвардії у провінції Хормозган, а також двоє осіб – Мохаммад Акбарзаде та Хамід Хоссейні. У ЄС зазначають, що підрозділ КВІР фактично здійснює контроль над проходженням суден через Ормузьку протоку, запроваджуючи систему "зборів" і вимог до надання даних про судна, вантажі та маршрути. На основі цієї інформації здійснюється відбір суден, яким дозволяється транзит.