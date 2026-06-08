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ЄС запровадив санкції проти іранських посадовців та підрозділу КВІР

08 червня 2026, 17:31
ЄС запровадив санкції проти іранських посадовців та підрозділу КВІР
Фото: DW
Причина – блокування Ормузької протоки.
Європейський Союз запровадив санкції проти двох громадян Ірану та підрозділу Корпусу вартових ісламської революції через дії, що становлять загрозу свободі морського судноплавства в Ормузькій протоці.
 
Про це повідомляє Рада ЄС.
 
Під санкції потрапили командування Корпусу ісламської революційної гвардії у провінції Хормозган, а також двоє осіб – Мохаммад Акбарзаде та Хамід Хоссейні. У ЄС зазначають, що підрозділ КВІР фактично здійснює контроль над проходженням суден через Ормузьку протоку, запроваджуючи систему "зборів" і вимог до надання даних про судна, вантажі та маршрути. На основі цієї інформації здійснюється відбір суден, яким дозволяється транзит.
 
Мохаммад Акбарзаде, за даними ЄС, є заступником командувача з політичних питань ВМС КВІР та публічно погрожував застосуванням ракет і безпілотників щодо суден, що проходять через протоку. Хамід Хоссейні, своєю чергою, представляє іранський союз експортерів нафти та просуває політику сплати транзитних зборів і погодження проходження суден з іранською стороною.
 
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що дії Ірану є неприйнятними, і наголосила, що це перший випадок застосування нового санкційного режиму ЄС, спрямованого на захист свободи навігації. За її словами, Євросоюз готовий і надалі використовувати цей механізм у разі повторних порушень.
 
Загалом під санкціями ЄС перебувають 26 фізичних та юридичних осіб і 27 організацій з різних країн. Санкції передбачають замороження активів, заборону надання фінансових ресурсів, а також заборону на в’їзд до країн ЄС для фізичних осіб.

 

Ірансанкції єс

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