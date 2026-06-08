Іран зупинив атаки на Ізраїль, але висунув ультиматум

Після обміну ударами з Ізраїлем військове командування Ірану заявило про припинення військових операцій.

Іран оголосив про зупинку військових операцій проти Ізраїлю, але водночас висунув ультиматум.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Після обміну ударами з Ізраїлем військове командування Ірану заявило про припинення військових операцій. Водночас Тегеран пригрозив "суворішими та нищівними заходами, ніж раніше", якщо Ізраїль "продовжить свою операцію на півдні Лівану або здійснить нові атаки".