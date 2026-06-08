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Іран зупинив атаки на Ізраїль, але висунув ультиматум

08 червня 2026, 16:53
Іран зупинив атаки на Ізраїль, але висунув ультиматум
Фото: DW
Після обміну ударами з Ізраїлем військове командування Ірану заявило про припинення військових операцій.
Іран оголосив про зупинку військових операцій проти Ізраїлю, але водночас висунув ультиматум.
 
Про це повідомляє агентство Xinhua.
 
Після обміну ударами з Ізраїлем військове командування Ірану заявило про припинення військових операцій. Водночас Тегеран пригрозив "суворішими та нищівними заходами, ніж раніше", якщо Ізраїль "продовжить свою операцію на півдні Лівану або здійснить нові атаки".
 
Нагадаємо, пізно ввечері 7 червня Іран здійснив щонайменше три хвилі запусків балістичних ракет по території Ізраїлю – уперше з квітня. Ізраїльська армія перехопила приблизно десять ракет, при цьому повідомлень про загиблих унаслідок прямих влучань немає. Після цих ударів президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та закликав утриматися від негайної військової відповіді, аргументуючи це тим, що переговори з Іраном, на його думку, перебувають на фінальній стадії.

 

ІранІзраїль

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