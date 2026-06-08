У Санкт-Петербурзі горить ангар із хімічними реагентами на заводі "Арсенал"

Вибуховою хвилею пробило цегляну стіну.

У російському Санкт-Петербурзі стався вибух на заводі "Арсенал", який, зокрема, виготовляє компоненти для російських ракет. Ймовірно, горить ангар із хімічними реагентами.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Як зазначається, вибух стався поблизу одного з пасажирських терміналів Санкт-Петербурга – Фінляндського вокзалу.

На заводі "Арсенал", зокрема, виготовляють корабельні артилерійські установки, пускові установки для військових кораблів, компоненти для ракетної техніки й космічних елементів.