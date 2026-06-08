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У Санкт-Петербурзі горить ангар із хімічними реагентами на заводі "Арсенал"

08 червня 2026, 20:11
У Санкт-Петербурзі горить ангар із хімічними реагентами на заводі
Вибуховою хвилею пробило цегляну стіну.
У російському Санкт-Петербурзі стався вибух на заводі "Арсенал", який, зокрема, виготовляє компоненти для російських ракет. Ймовірно, горить ангар із хімічними реагентами.
 
Про це повідомили російські Telegram-канали.
 
Як зазначається, вибух стався поблизу одного з пасажирських терміналів Санкт-Петербурга – Фінляндського вокзалу.
 
На заводі "Арсенал", зокрема, виготовляють корабельні артилерійські установки, пускові установки для військових кораблів, компоненти для ракетної техніки й космічних елементів.
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