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Трамп розповів про жорсткий ультиматум для Нетаньягу

08 червня 2026, 21:55
Трамп розповів про жорсткий ультиматум для Нетаньягу
Він попередив Нетаньягу, що якщо ізраїльські атаки переростуть у повномасштабну війну, той може залишитись один проти іранців.
Президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу перед відповіддю Ізраїлю на удар Ірану.
 
Про це повідомляє Mako.
 
За словами Трампа, під час розмови він попередив Нетаньягу, що якщо ізраїльські атаки переростуть у повномасштабну війну, той може залишитись один проти іранців.
 
"Я сказав Бібі, що тобі краще бути дуже обережним у своїх діях, тому що дуже скоро ти можеш залишитися один проти Ірану", – зазначив президент США.
 
Він розповів, що під час розмови з Нетаньягу попросив того не відповідати на ракетний удар Ірану. За його словами, ця розмова закінчилася без чіткого висновку, і прем'єр Ізраїлю не сказав, яке рішення він прийняв. Водночас люди, які чули розмову, заявили, що "Трампу вдалося виторгувати у Нетаньягу ще кілька днів". Пізніше Нетаньягу провів консультації з керівниками оборонного відомства, а потім повідомив держсекретарю США Марко Рубіо про своє рішення атакувати Іран.
 
"Ізраїльтяни надали нам оновлену інформацію на дуже пізньому етапі. Вони вже прямували до Ірану. Мені вдалося зменшити масштаб атаки", – наголосив Трамп.
 
Він також заявив, що п’ять країн регіону, які беруть участь у посередницьких зусиллях між США та Іраном, попросили його чинити тиск на Нетаньягу, щоб той припинив атаки та просунувся вперед у досягненні угоди.
 
"Сьогодні вранці іранці заявили, що більше не будуть здійснювати напади на Ізраїль. Вони попросили нас сказати Ізраїлю, щоб він припинив напади. Я зателефонував Бібі і змусив його припинити", – сказав Трамп.
 
Президент США підкреслив, що, як і раніше, вважає себе відкритим для угоди і що Іран зацікавлений у її укладенні.

 

СШАвійнаІран

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