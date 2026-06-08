Трамп розповів про жорсткий ультиматум для Нетаньягу

Він попередив Нетаньягу, що якщо ізраїльські атаки переростуть у повномасштабну війну, той може залишитись один проти іранців.

Президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу перед відповіддю Ізраїлю на удар Ірану.

За словами Трампа, під час розмови він попередив Нетаньягу, що якщо ізраїльські атаки переростуть у повномасштабну війну, той може залишитись один проти іранців.

"Я сказав Бібі, що тобі краще бути дуже обережним у своїх діях, тому що дуже скоро ти можеш залишитися один проти Ірану", – зазначив президент США.

Він розповів, що під час розмови з Нетаньягу попросив того не відповідати на ракетний удар Ірану. За його словами, ця розмова закінчилася без чіткого висновку, і прем'єр Ізраїлю не сказав, яке рішення він прийняв. Водночас люди, які чули розмову, заявили, що "Трампу вдалося виторгувати у Нетаньягу ще кілька днів". Пізніше Нетаньягу провів консультації з керівниками оборонного відомства, а потім повідомив держсекретарю США Марко Рубіо про своє рішення атакувати Іран.