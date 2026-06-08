Нідерланди припиняють участь у програмі підготовки ЗСУ

Навчальна програма пропрацювала чотири роки, і тепер на неї чекають зміни.

Нідерланди завершують свою участь у британській багатонаціональній програмі підготовки українських військовослужбовців Interflex у зв'язку з переходом проєкту на новий етап, що передбачає спеціалізованіше навчання.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

У червні 2026 року виповнюється чотири роки з моменту запуску операції Interflex – багатонаціональної ініціативи під керівництвом Великої Британії, спрямованої на навчання військовослужбовців України.

За цей період підготовку пройшли понад 63 тисячі українських військових, включно з піхотинцями, командирами та інструкторами. Тепер програма вступає в нову фазу, орієнтовану на поглиблену і спеціалізовану підготовку, розраховану на довгостроковий розвиток військових можливостей. Оновлений формат Interflex передбачає розширення навчальних напрямів. Серед них – підготовка інструкторів вертолітної авіації, перші випускники якої завершили курс минулого місяця.