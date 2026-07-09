ЗСУ атакували 14 кораблів, нафтотермінал і склад боєприпасів росіян

Ці судна возили пально-мастильні матеріали для угруповань російських військ.

Сили оборони України вночі проти 9 липня завдали ударів по кораблях, нафтотерміналу та складу боєприпасів росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В акваторії Азовського моря українські підрозділи вдарили по 14 суднах – 12 танкерах, одному буксирі та одному суховантажі. Ці судна возили пально-мастильні матеріали для угруповань російських військ, а також використовувалися для перевезення нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій – одного з головних джерел фінансування війни проти України. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Атаки зазнав і нафтоналивний термінал "Юг Русі" у Батайську Ростовської області – поблизу підприємства спалахнула пожежа. Цей об'єкт переганяє нафтопродукти на експорт та забезпечує пальним російські війська на південному напрямку. Масштаби збитків також уточнюються.

Ще один удар припав на склад боєприпасів росіян у районі Сорокиного Луганської області.