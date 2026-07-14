Україна атакувала один із найбільших НПЗ рф в Башкортостані

Також атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

У ніч проти 14 липня українські війська вдарили по низці військових об'єктів у росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Під ударом був нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів рф з проєктною потужністю близько 10 млн тонн нафти на рік. Після атаки на підприємстві, розташованому приблизно за 1500 км від українського кордону, сталася пожежа. Дрони влучили в критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності. Сили спецоперацій зазначають, що "Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році.

Вчергове під атакою був і НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї, який переробляє близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових підприємств півдня росії. Також уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика, який росіяни використовують для перевалки нафти та військової логістики.

Цілями українських військ цієї ночі були також п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир в акваторії Азовського моря. На тимчасово окупованих територіях атаковано склад боєприпасів у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.