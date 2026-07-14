Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна атакувала один із найбільших НПЗ рф в Башкортостані

14 липня 2026, 12:29
Україна атакувала один із найбільших НПЗ рф в Башкортостані
соцмережі
Також атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

У ніч проти 14 липня українські війська вдарили по низці військових об'єктів у росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Під ударом був нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів рф з проєктною потужністю близько 10 млн тонн нафти на рік. Після атаки на підприємстві, розташованому приблизно за 1500 км від українського кордону, сталася пожежа. Дрони влучили в критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності. Сили спецоперацій зазначають, що "Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році.

Вчергове під атакою був і НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї, який переробляє близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових підприємств півдня росії. Також уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика, який росіяни використовують для перевалки нафти та військової логістики.

Цілями українських військ цієї ночі були також п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир в акваторії Азовського моря. На тимчасово окупованих територіях атаковано склад боєприпасів у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

НПЗЗСУудари по рф

Останні матеріали

Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Політика
Лицемірство Рубіо краще за нігілізм Трампа. Чому подвійні стандарти все ж підтримують міжнародне право – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 липня 2026, 14:48
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Політика
путін був взірцем для Сі. Тепер він – молодший партнер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 липня 2026, 12:29
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Диспетчерська фронту: пальне, ракети та кабінетна рокіровка. Тижневий огляд – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 липня 2026, 08:28
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється