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Українські дрони за ніч атакували 15 суден рф, нафтобазу та військові об'єкти

13 липня 2026, 12:40
Українські дрони за ніч атакували 15 суден рф, нафтобазу та військові об'єкти
Фото: Оперативний ЗСУ
Також знищено ЗРК "Тор" і два радіолокаційних комплекси в Криму.

У ніч проти 13 липня українські дрони атакували 15 суден російського флоту, нафтобазу в Ставропольському краї та низку військових об'єктів росіян.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Під атакою цієї ночі були сім танкерів, п'ять суховантажів, пором і два буксири. Загалом за вісім діб операції "МоЛоЧКа" українські військові атакували вже 105 суден. Також СБС вдарили по дев'яти енергооб'єктах в окупованому Криму та знищили пускову установку С-400, ЗРК "Тор" і два радіолокаційних комплекси.

СБУ звітує про понад 10 атакованих військових, логістичних і паливних об'єктів рф у Криму. Зокрема уражено два патрульних катери проєкту "Мангуст" у Чорному морі, ангари з військовою технікою на авіабазі "Багерове", три стаціонарні радіолокаційні станції для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА. Також атаковано автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на терміналі "Крим" і "Лаврентій" та "Панагія" у порту Кавказ, три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів і залізничний склад із цистернами в порту Кавказ та резервуарний парк нафтобази в Ставропольському краї рф, розташованої за 600 км від України.

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