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У ЄС прокоментували кадрові зміни в українському уряді

13 липня 2026, 11:45
У ЄС прокоментували кадрові зміни в українському уряді
Каллас Естонія
Каллас наголосила на важливості реформ.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що формування українського уряду є внутрішньою справою України. Так вона прокоментувала анонсовану відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, формування уряду – це внутрішня політична справа кожного. Для нас важливо мати наших співрозмовників, щоб ми могли продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку", – заявила Каллас на засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ у Брюсселі.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував призначення Свириденко на нову посаду. Постанову про звільнення планують голосувати орієнтовно 13–14 липня. Основним кандидатом на посаду глави уряду є голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Кая КалласЄвросоюзЮлія СвириденкоВолодимир Зеленськийуряд

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