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Кабмін оновлять, у правоохоронних органах будуть зміни – Зеленський

12 липня 2026, 14:43
Кабмін оновлять, у правоохоронних органах будуть зміни – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент пояснив це необхідністю оновити команду для виконання нових стратегічних завдань.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів і анонсував кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів. За його словами, це є частиною нової політичної стратегії держави.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що Україна змінює підхід до реалізації ключових напрямків внутрішньої та зовнішньої політики. За кожен стратегічний напрямок, за його словами, має відповідати окрема людина з відповідним досвідом.

Серед пріоритетів президент назвав розвиток відносин зі США, зокрема реалізацію домовленостей щодо виробництва систем Patriot та іншої безпекової співпраці, європейський антибалістичний проєкт, вступ України до Європейського Союзу, відносини з сусідніми державами, співпрацю з країнами Близького Сходу та Перської затоки, а також взаємодію з Китаєм і міжнародними організаціями.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити роботу у прифронтових і прикордонних регіонах, збільшити постачання зброї та безпілотників для Сил оборони, підготуватися до зимового періоду, прискорити реформування державних компаній і виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо відновлення країни.

Президент повідомив, що для реалізації цих завдань потрібні кадрові зміни.

"Ми обговорили деталі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів", – заявив Зеленський.

Він подякував Свириденко за роботу на посаді глави уряду та повідомив, що запропонував їй очолити новий напрямок у відносинах із одним із ключових міжнародних партнерів України.

Зеленський також висловив сподівання, що необхідні кадрові рішення в уряді вдасться реалізувати спільно з Верховною Радою.

Крім того, президент анонсував зміни серед керівників правоохоронних органів, однак не уточнив, яких саме структур вони стосуватимуться.

 

УкраїнаурядВолодимир Зеленський

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