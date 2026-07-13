ЄС обговорить проблему безвісти зниклих українців

Окупанти незаконно затримують українських цивільних на тимчасово окупованих територіях та утримують їх у ізоляції.

На зустрічі глав МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, першим пунктом планують розглянути питання безвісти зниклих українців. У засіданні візьмуть участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, правозахисники Олександра Матвійчук і Максим Буткевич, а також глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Про це пише "Польське радіо".

Як свідчать дані міжнародної правозахисної організації IPHR, окупанти незаконно затримують українських цивільних на тимчасово окупованих територіях та утримують їх в ізоляції. Цей інструмент москва використовує для залякування населення та як фактор політичного тиску.

Також міністри запровадять нові санкції проти росії через незаконне утримання українських цивільних осіб і військовополонених.