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Берлін викликав посла рф через кібератаки на країни ЄС та Україну

13 липня 2026, 13:18
Берлін викликав посла рф через кібератаки на країни ЄС та Україну
Фото: з вільного доступу
російському дипломату ще раз чітко висловили позицію Берліна з цього приводу.

Міністерство закордонних справ Німеччини у понеділок викликало посла рф для висловлення засудження через російську кампанію кібератак проти європейських країн.

Про це відомство повідомило на платформі X.

МЗС Німеччини наголосило, що кібератаки проти Німеччини, ЄС та партнерів блоку, зокрема України, є неприйнятними. російському дипломату ще раз чітко висловили позицію Берліна з цього приводу.

13 липня в ЄС заявили, що 16-й центр ФСБ росії контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA. У відповідь на масштабну кіберкампанію Євросоюз запровадив санкції проти дев'яти осіб та чотирьох організацій. Британія приєдналася до санкційних зусиль ЄС проти осіб, відповідальних за організацію російських кібератак. МЗС Франції також заявило про намір викликати російського посла в Парижі у зв'язку з кіберкампанією проти десяти європейських країн.

Німеччинакібератакапосол рфросія окупанти

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