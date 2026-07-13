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Франція викликає російського посла через масштабну кіберкампанію ФСБ

13 липня 2026, 11:30
Франція викликає російського посла через масштабну кіберкампанію ФСБ
Фото: з вільного доступу
Барро оголосить санкції проти дев'яти осіб і чотирьох організацій.

Міністерство закордонних справ Франції планує викликати російського посла в Парижі через широкомасштабну кіберкампанію, яку росія проводить проти десяти європейських країн.

Про це оголосив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі BFMTV.

"Протягом останніх днів десять країн, серед яких і Франція, стали об'єктами масштабної російської кібератаки", – заявив міністр, засудивши "масштабну кіберкампанію з метою саботажу та шпигунства, яку проводить росія". Найближчими днями Барро викличе посла росії у Франції та оголосить санкції проти дев'яти осіб і чотирьох організацій, що стоять за цією кіберкампанією, організованою ФСБ.

За словами глави французької дипломатії, російські кібератаки спрямовані проти підприємств, міністерств та операторів з метою викрадення інформації або саботажу залізничної інфраструктури як, наприклад, це сталося у Польщі. Барро запевнив, що Франція має можливість виявляти такі атаки та значно посилила захисні заходи.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо про кібератаку на Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції, яка призвела до витоку персональних даних 12 800 осіб.

ФранціякібератакаФСБсанкціі проти росіїЖан-Ноель Барро

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