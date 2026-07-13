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CУСПІЛЬСТВО

Франція зупинила три ядерні реактори через аномальну спеку

13 липня 2026, 13:05
Франція зупинила три ядерні реактори через аномальну спеку
Фото: comments.ua
Франція оголосила червоний рівень небезпеки у 37 департаментах.

Державна енергетична компанія EDF тимчасово зупинила три ядерні реактори у Франції через аномальну спеку. Ще вісім реакторів працюють зі зниженою потужністю через високу температуру річкової води, яку використовують для охолодження АЕС.

Про це повідомляє France 24.

У EDF пояснили, що рішення ухвалили через екологічні обмеження: після охолодження реакторів станції повертають воду в річки, однак через спеку її температура вже близька до гранично допустимої межі. Подальший нагрів може зашкодити водним екосистемам. Повністю зупинені реактори на АЕС Golfech, Bugey та Nogent-sur-Seine. Це вже друге масштабне скорочення роботи французьких АЕС менш ніж за три тижні через хвилю спеки.

Національна метеорологічна служба Météo-France оголосила найвищий – червоний – рівень небезпеки у 37 департаментах країни, де температура сягатиме 37–41°C. Попри скорочення генерації, EDF заявляє, що дефіциту електроенергії у французькій енергосистемі не очікується.

Нагадаємо, наприкінці червня Європу охопила рекордна спека, під час якої зафіксували понад 10 тисяч надлишкових смертей.

ядерна зброяспекаФранція

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