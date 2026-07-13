"Коаліція охочих" готує рішення щодо посилення ППО України – Reuters

Макрон оголосить нові двосторонні проєкти з виробництва озброєнь.

13 липня учасники "Коаліції охочих" домовлятимуться про кроки для суттєвого зміцнення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч відбудеться у Будинку інвалідів у Парижі напередодні Дня взяття Бастилії. Участь у засіданні візьмуть президент Зеленський і понад 25 світових лідерів. Коаліція, створена Францією та Великою Британією, наразі розширилася до 37 країн. Вперше до обговорень приєднаються нові члени – Молдова та Північна Македонія.

У центрі уваги учасників буде пошук додаткових ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot, прискорення розгортання франко-італійських систем SAMP/T та розвиток нових європейських систем ППО із залученням українського оборонного виробництва. Союзники знають, що Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для ППО, через що їй дедалі важче перехоплювати російські балістичні ракети.

Окрім військової допомоги, планують обговорити посилення санкцій проти тіньового флоту рф та підтримку нового 21-го пакета санкцій ЄС. Очікується, що Макрон також оголосить про нові двосторонні проєкти з виробництва озброєнь для України та проведення спільних військових навчань.

Нагадаємо, з проєкту 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії виключили патріарха російської православної церкви Кирила та експрезидента і нинішнього акціонера нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова.