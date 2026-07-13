Україна отримала від Польщі ракети до Patriot за погодженням із НАТО

Україна отримала від Польщі 5 ракет PAC-3 MSE.

Україна отримала від Польщі 5 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Це рішення погодили на прохання генсекретаря НАТО Марка Рютте.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Defence24.

Косіняк-Камиш наголосив, що ця кількість переданих ракет не зашкодить можливостям ППО Польщі. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик розкрив умови, на яких Варшава погодилася на передачу. "Ми також домовилися з генеральним секретарем НАТО і з американською стороною, що передача цих кількох ракет пов'язана ще з одією умовою: якби Польща опинилася під загрозою, то протягом першої доби загрози ми отримали б у десять разів більше ракет і систем такого типу", – сказав він.

Нагадаємо, через відсутність ракет-перехоплювачів під час останніх масованих атак не вдалося збити жодної балістичної ракети – ворог свідомо використовує цей фактор. У Міноборони України повідомляли про можливість закупити близько 100 ракет для Patriot за кредитні кошти ЄС.