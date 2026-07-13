Італія запропонувала нову модель європейської безпеки за участю України

Ситуація змінюється надто швидко.

Нова модель європейської безпеки може об'єднати не лише держави ЄС, а й Україну, Велику Британію, Туреччину та інші країни континенту.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Türkiye Today.

За словами Крозетто, майбутня модель оборонної співпраці має охоплювати весь континент та включати держави, які не входять до ЄС. "Довгостроковою відповіддю має стати перспектива посилення оборони, яка не обмежується лише кордонами ЄС, а є справді континентальною і передбачає партнерство з Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною", – наголосив він.

Міністр зазначив, що військово-політична обстановка змінюється надто швидко, тому розвиток оборонних можливостей має враховувати нові виклики. "Уряди більше не можуть обмежуватися плануванням можливостей, які будуть доступні через десять чи п'ятнадцять років, коли ситуація повністю зміниться", – заявив він. Крозетто також звернув увагу на можливе поступове скорочення військової присутності США в Європі через зміщення пріоритетів Вашингтона до Індо-Тихоокеанського регіону.

Заяви міністра ґрунтуються на новому стратегічному документі Міноборони Італії на бюджетний період 2027–2029 років, який визначає розвиток супутникового зв'язку, захист підводної критичної інфраструктури, підвищення кібербезпеки та протидію інформаційним загрозам як ключові пріоритети. Крозетто також виступив з ініціативою створити національний та загальноєвропейський центр боротьби з гібридними загрозами для ефективнішого обміну інформацією та координації дій союзників.