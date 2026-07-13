Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Африканські військовополонені в Україні хочуть повернутися до росії, а не на батьківщину

13 липня 2026, 10:47
Африканські військовополонені в Україні хочуть повернутися до росії, а не на батьківщину
Фото: Reuters
росія пропонує африканцям $13 тис. підйомних та $2 тис. на місяць.

Військовополонений з Демократичної Республіки Конго, захоплений під час бойових дій на боці рф в Україні, заявив, що його майбутнє в росії, і сподівається потрапити до списку обміну полоненими.

Про це пише Politico.

"У мене є родина в росії, тож чому я маю повертатися до Конго? Україна просто вважає, що ми повернемося на війну", – каже полонений із позивним Аватар.

Для України такі люди стали доказом у геополітичній аргументації, яку Київ намагається донести до всієї Африки. "росіяни брешуть про цю війну, ми говоримо правду. Вони хочуть, щоб у цій війні проливалося більше африканської, а не російської крові. Ми закликаємо африканців не дозволяти росії використовувати їх у м'ясорубці", – наголосив посол України в Південній Африці Олександр Щерба.

Водночас самі полонені ускладнюють сприйняття цього послання. Кілька африканських військовополонених заперечили твердження Києва про те, що їх через обман змусили воювати. "Неправда, що африканців обманом затягнули до російської армії. Це просто робота", – сказав Аватар. Єгипетський полонений з позивним "Каїр" додав: "Дехто з нас перебуває тут два роки чи більше. Ми всі хочемо повернутися до росії".

Коли Politico запитало полонених, чому вони вступили до лав армії рф, відповідь була однозначною – гроші. "Це просто бізнес", – сказав Аватар. росія пропонує африканським новобранцям одноразовий бонус близько $13 тис. та щомісячну зарплату не менше $2 тис., що є великою сумою для більшості країн Африки на південь від Сахари.

Нагадаємо, в Україні зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення рф завербувала майже 3 тисячі громадян з 35 африканських країн, часто під приводом фальшивих обіцянок щодо працевлаштування.

війнаросія окупантиафриканці

Останні матеріали

Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється