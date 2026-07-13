Африканські військовополонені в Україні хочуть повернутися до росії, а не на батьківщину

росія пропонує африканцям $13 тис. підйомних та $2 тис. на місяць.

Військовополонений з Демократичної Республіки Конго, захоплений під час бойових дій на боці рф в Україні, заявив, що його майбутнє в росії, і сподівається потрапити до списку обміну полоненими.

Про це пише Politico.

"У мене є родина в росії, тож чому я маю повертатися до Конго? Україна просто вважає, що ми повернемося на війну", – каже полонений із позивним Аватар.

Для України такі люди стали доказом у геополітичній аргументації, яку Київ намагається донести до всієї Африки. "росіяни брешуть про цю війну, ми говоримо правду. Вони хочуть, щоб у цій війні проливалося більше африканської, а не російської крові. Ми закликаємо африканців не дозволяти росії використовувати їх у м'ясорубці", – наголосив посол України в Південній Африці Олександр Щерба.

Водночас самі полонені ускладнюють сприйняття цього послання. Кілька африканських військовополонених заперечили твердження Києва про те, що їх через обман змусили воювати. "Неправда, що африканців обманом затягнули до російської армії. Це просто робота", – сказав Аватар. Єгипетський полонений з позивним "Каїр" додав: "Дехто з нас перебуває тут два роки чи більше. Ми всі хочемо повернутися до росії".

Коли Politico запитало полонених, чому вони вступили до лав армії рф, відповідь була однозначною – гроші. "Це просто бізнес", – сказав Аватар. росія пропонує африканським новобранцям одноразовий бонус близько $13 тис. та щомісячну зарплату не менше $2 тис., що є великою сумою для більшості країн Африки на південь від Сахари.

Нагадаємо, в Україні зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення рф завербувала майже 3 тисячі громадян з 35 африканських країн, часто під приводом фальшивих обіцянок щодо працевлаштування.