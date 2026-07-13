Смерть Грема ставить під питання нові санкції США проти росії – Politico

З'явилася надія на новий тиск на москву, однак тепер ця ініціатива може опинитися в підвішеному стані.

Запровадження нових санкцій США проти росії опинилося під питанням після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Про це пише Politico.

Грем повернувся до Вашингтона з України, де зустрівся із Зеленським і заявив про досягнення домовленості з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти росії. З'явилася надія на новий тиск на москву, однак тепер ця ініціатива може опинитися в підвішеному стані.

Союзники Грема могли б об'єднатися для ухвалення пакета заходів на вшанування пам'яті сенатора. Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що "не може бути гіднішого пам'ятника Ліндсі, ніж ухвалення цього закону й втілення його давньої мрії про незалежну й безпечну Україну". Однак другий ключовий прихильник санкцій, Мітч Макконнелл, також відсутній – 84-річного сенатора не бачили на публіці з моменту госпіталізації 14 червня. 12 липня він заявив, що причиною госпіталізації стали втрата свідомості та падіння.

Грем помер увечері 11 липня після раптового погіршення самопочуття. Служби екстреної допомоги отримали виклик через серцевий напад у його будинку на Капітолійському пагорбі. Офіційною причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Офіційний висновок буде оголошено після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

10 липня 71-річний сенатор перебував з візитом в Україні та зустрічався із Зеленським – він був послідовним прихильником України.

Нагадаємо, що соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати смерть сенатора Ліндсі Грема та припустила, що до цього може бути причетна росія.