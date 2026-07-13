Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Смерть Грема ставить під питання нові санкції США проти росії – Politico

13 липня 2026, 10:27
Смерть Грема ставить під питання нові санкції США проти росії – Politico
ОП
З'явилася надія на новий тиск на москву, однак тепер ця ініціатива може опинитися в підвішеному стані.

Запровадження нових санкцій США проти росії опинилося під питанням після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Про це пише Politico.

Грем повернувся до Вашингтона з України, де зустрівся із Зеленським і заявив про досягнення домовленості з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти росії. З'явилася надія на новий тиск на москву, однак тепер ця ініціатива може опинитися в підвішеному стані.

Союзники Грема могли б об'єднатися для ухвалення пакета заходів на вшанування пам'яті сенатора. Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що "не може бути гіднішого пам'ятника Ліндсі, ніж ухвалення цього закону й втілення його давньої мрії про незалежну й безпечну Україну". Однак другий ключовий прихильник санкцій, Мітч Макконнелл, також відсутній – 84-річного сенатора не бачили на публіці з моменту госпіталізації 14 червня. 12 липня він заявив, що причиною госпіталізації стали втрата свідомості та падіння.

Грем помер увечері 11 липня після раптового погіршення самопочуття. Служби екстреної допомоги отримали виклик через серцевий напад у його будинку на Капітолійському пагорбі. Офіційною причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Офіційний висновок буде оголошено після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

10 липня 71-річний сенатор перебував з візитом в Україні та зустрічався із Зеленським – він був послідовним прихильником України.

Нагадаємо, що соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати смерть сенатора Ліндсі Грема та припустила, що до цього може бути причетна росія.

СШАсанкціі проти росіїЛіндсі Грем

Останні матеріали

Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється