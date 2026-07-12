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Помер проукраїнський сенатор США Ліндсі Грем

12 липня 2026, 09:22
Помер проукраїнський сенатор США Ліндсі Грем
Ліндсі Грем, який понад два десятиліття представляв штат Південна Кароліна в Сенаті США.

Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері суботи. 

Про це повідомили в офісі політика.

Згідно з офіційною заявою, причиною смерті стала коротка та раптова хвороба.

"Родина сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить поважати їхнє приватне життя у цей неймовірно важкий період", – йдеться у повідомленні його офісу.

Ліндсі Грем розпочав свою політичну кар'єру в Конгресі США у 1994 році, коли був обраний до Палати представників. У 2002 році він став сенатором від Південної Кароліни й обіймав цю посаду протягом понад двох десятиліть.

Протягом останніх років Грем був одним із найвпливовіших республіканців у Сенаті та близьким союзником президента Дональда Трампа з більшості внутрішньополітичних питань. Водночас між ними виникали розбіжності щодо окремих аспектів зовнішньої політики. 

Цього року сенатор балотувався на чергове переобрання.

Раніше сенатор Грем заявив, що США не підтримають угоду, яка заохочує агресію рф.

 
СШАсмертьЛіндсі Грем

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