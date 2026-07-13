Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Соратниця Трампа звинуватила росію у вбивстві сенатора Грема

13 липня 2026, 08:03
Соратниця Трампа звинуватила росію у вбивстві сенатора Грема
Лора Лумер закликала розслідувати смерть сенатора Ліндсі Грема.

Соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати смерть сенатора Ліндсі Грема та припустила, що до цього може бути причетна росія.

Лумер опублікувала скрін допису ідеолога путінського режиму Олександра Дугіна від 8 жовтня 2025 року в X, в якому той закликав убити Грема: "Краще вбийте цього хлопця, він – проблема для Трампа. Світ буде кращим без нього". У зв'язку з цим Лумер написала: "Олександр Дугін, один з радників путіна, нещодавно закликав до вбивства сенатора Ліндсі Грема. Він сказав, що світ буде кращим без Грема. Вчора Ліндсі був в Україні, зустрічався із Зеленським, закликав до санкцій проти росії та обіцяв більше американської підтримки. Наступного дня Ліндсі мертвий. Це має бути розслідувано!"

Лумер також не виключила причетності Ірану та зазначила, що ФБР вже розслідує раптову смерть сенатора після повернення з України.

За даними швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung, саме Грем переконав Трампа санкціонувати удари по Ірану у 2025 році. Він також виступав за посилення американської зовнішньої політики.

Іранське державне телебачення IRINN прокоментувало смерть сенатора в прямому ефірі: "Ліндсі Грем, антиіранський сенатор, відправився в пекло. Підбурювання до нападу на Іран, радість з приводу вбивства іранського народу – все це входить до його послужного списку. Це настільки хороша новина, що я хочу прочитати її вам ще раз".

До закликів провести розслідування та повну судмедекспертизу приєдналася донька радника Трампа Кіта Келлога – Меган Моббс. "'Зупинка серця" – це недостатня відповідь. Зупинка серця повідомляє нам, як закінчилося його життя. Вона не пояснює, чому зупинилося його серце. З огляду на середовище загроз та видатну роль сенатора Грема у протистоянні противникам Америки, американський народ заслуговує на впевненість", – заявила вона.

Ліндсі Грем помер у віці 71 року. Канцелярія сенатора повідомила, що смерть настала після "нетривалої та раптової хвороби". Інших подробиць у повідомленні не було.

СШАДональд Трампросія загрозаЛіндсі Грем

Останні матеріали

Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Політика
Ердоган шукає шлях до нового терміну. Війна росії проти України стає головним геополітичним ризиком для Туреччини – Тімоті Еш
Переклад iPress – 13 липня 2026, 14:27
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Політика
Кремль лякає росіян привидом 1917 року. Паливна криза після українських ударів пробиває пропагандистську броню – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2026, 12:50
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетворює Азовське море на пастку для росії. Трамп тим часом дарує путіну час для нових ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 липня 2026, 09:57
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється