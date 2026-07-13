Соратниця Трампа звинуватила росію у вбивстві сенатора Грема

Лора Лумер закликала розслідувати смерть сенатора Ліндсі Грема.

Соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер закликала розслідувати смерть сенатора Ліндсі Грема та припустила, що до цього може бути причетна росія.

Лумер опублікувала скрін допису ідеолога путінського режиму Олександра Дугіна від 8 жовтня 2025 року в X, в якому той закликав убити Грема: "Краще вбийте цього хлопця, він – проблема для Трампа. Світ буде кращим без нього". У зв'язку з цим Лумер написала: "Олександр Дугін, один з радників путіна, нещодавно закликав до вбивства сенатора Ліндсі Грема. Він сказав, що світ буде кращим без Грема. Вчора Ліндсі був в Україні, зустрічався із Зеленським, закликав до санкцій проти росії та обіцяв більше американської підтримки. Наступного дня Ліндсі мертвий. Це має бути розслідувано!"

Лумер також не виключила причетності Ірану та зазначила, що ФБР вже розслідує раптову смерть сенатора після повернення з України.

За даними швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung, саме Грем переконав Трампа санкціонувати удари по Ірану у 2025 році. Він також виступав за посилення американської зовнішньої політики.

Іранське державне телебачення IRINN прокоментувало смерть сенатора в прямому ефірі: "Ліндсі Грем, антиіранський сенатор, відправився в пекло. Підбурювання до нападу на Іран, радість з приводу вбивства іранського народу – все це входить до його послужного списку. Це настільки хороша новина, що я хочу прочитати її вам ще раз".

До закликів провести розслідування та повну судмедекспертизу приєдналася донька радника Трампа Кіта Келлога – Меган Моббс. "'Зупинка серця" – це недостатня відповідь. Зупинка серця повідомляє нам, як закінчилося його життя. Вона не пояснює, чому зупинилося його серце. З огляду на середовище загроз та видатну роль сенатора Грема у протистоянні противникам Америки, американський народ заслуговує на впевненість", – заявила вона.

Ліндсі Грем помер у віці 71 року. Канцелярія сенатора повідомила, що смерть настала після "нетривалої та раптової хвороби". Інших подробиць у повідомленні не було.