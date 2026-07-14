Болгарія вийшла з "Коаліції охочих"

Країна не відправила свого представника на зустріч, яка відбувалася у Парижі 13 липня.

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна виходить зі складу "Коаліції охочих". Країна не відправила свого представника на зустріч, яка відбувалася у Парижі 13 липня.

Про це пише Bloomberg.

За словами болгарського прем'єра, вони не братимуть участі в коаліції, яка "виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні". Він вважає, що закінчити війну може "потужна дипломатична ініціатива".

Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов 9 червня заявив, що уряд планує припинити поставки зброї Україні зі складів болгарської армії. Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів радянського зразка серед держав ЄС, що було надзвичайно важливим для України на початку повномасштабної війни. З 2022 року країна надіслала 13 пакетів військової допомоги, зберігши їхню вартість та вміст у секреті.