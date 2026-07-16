Берлін долучиться до перших навчань Коаліції охочих у Польщі

Бундесвер візьме участь у спільних військових навчаннях багатонаціональних сил Коаліції охочих, які відбудуться восени на території Польщі.

Німеччина візьме участь у перших військових навчаннях Коаліції охочих, запланованих на осінь у Польщі.

Про це повідомили в уряді ФРН у відповідь на запит щодо участі Бундесверу в майбутніх маневрах.

"Німеччина візьме участь у цих навчаннях. Федеральний уряд наразі вивчає, якою саме буде ця участь", – заявив речник уряду Німеччини.

Водночас у Берліні не уточнили формат участі, кількість військовослужбовців чи можливе направлення підрозділів Бундесверу до Польщі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі Коаліції охочих у Парижі заявив, що багатонаціональні сили для підтримки України вже готові до практичних дій. За його словами, найближчими місяцями країни-учасниці проведуть навчання у державах, що межують з Україною, щоб відпрацювати можливе розгортання сил після припинення вогню.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що перші такі навчання відбудуться восени на польській території. Польща виступить країною-господарем і одним з учасників маневрів.

Під час паризької зустрічі члени Коаліції охочих також підтвердили готовність зробити внесок у майбутні гарантії безпеки для України. Йдеться про можливий моніторинг припинення вогню, підтримку обороноздатності України та інші безпекові заходи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що конкретний формат і масштаб участі Берліна у майбутніх гарантіях безпеки визначатимуть уряд та Бундестаг.