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Туск: Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети Patriot

14 липня 2026, 12:51
Туск: Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети Patriot
https://twitter.com/PremierRP
Попри обмеження у постачанні ракет, Туск запевнив у подальшій підтримці Києва.

Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Rzeczpospolita.

На запитання журналістів про можливість нових постачань Туск відповів, що у країни "немає великих запасів" цих ракет. "Ви також помітили галас, спричинений нашим абсолютно непотрібним, відверто шокуючим рішенням передати п'ять ракет для Patriot за повного погодження з НАТО та американцями. Наразі ми не очікуємо такої передачі", – сказав він.

Попри обмеження у постачанні ракет, Туск запевнив у подальшій підтримці Києва. "Я не схвалюю цю антиукраїнську риторику в Польщі, і доки я буду прем'єром, Польща братиме активну участь у наданні допомоги Україні у війні з росією", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Туск підтвердив, що Польща передала Україні п'ять ракет PAC-3 MSE для Patriot на прохання генсека НАТО Рютте. Передача спричинила політичну дискусію в Польщі, де ракети вважають важливим елементом власної ППО.

Дональд ТускПольщаPatriot

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