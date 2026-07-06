Польща підтвердила передачу Україні ракет для систем Patriot

Прем'єр закликав не робити військову допомогу інструментом внутрішньої боротьби.

Польща підтвердила передачу Україні ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot для захисту від російських атак.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF24.

Під час візиту на військово-авіаційний завод Туск підтвердив, що Варшава надала Києву системи ППО Patriot, здатні ефективно перехоплювати російські ракети, зокрема балістичні "Іскандери". "Ми ні в якому разі не можемо ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною у захисті її від російського нападу", – сказав він, запевнивши, що передача зброї ретельно планується і не послаблює власну обороноздатність Польщі.

Туск наголосив, що підтримка Києва – це не лише питання солідарності, а безпосередньо питання національної безпеки Польщі. "Кожна влучно випущена в Україні ракета, яка знищує безпілотники, ракети, снаряди та літаки агресора, сприяє підвищенню безпеки Польщі", – підкреслив він.

Польський прем'єр також закликав політиків не перетворювати військову допомогу на інструмент внутрішньої боротьби, наголосивши, що історичні суперечки чи питання щодо українських біженців не повинні ставити під удар оборонну співпрацю двох країн. "Ви ж не на боці росії, правда? Я звертаюся до тих, хто хоче припинити військову допомогу Україні. Цього не можна допустити", – заявив Туск.

Нагадаємо, навколо ракет-перехоплювачів для Patriot, які Варшава вважає частиною власного повітряного щита, спалахнула суперечка.