Угорщина засудила російські кібератаки та висловила солідарність із союзниками

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан засудила російські кібератаки, спрямовані проти країн Заходу, та висловила солідарність із партнерами.

З відповідною заявою виступила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Міністерка зазначила, що нещодавні заяви НАТО, ЄС та Британії підсвітили "тривожну тенденцію все більшої зловмисної діяльності росії у кіберпросторі, що є складовою ширшої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої на підрив нашої безпеки та єдності". "Угорщина засуджує цю діяльність і висловлює солідарність з усіма союзниками і країнами-членами, яких це торкнулося. Ми продовжуємо просувати повагу до міжнародного права та добровільних норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі", – зазначила вона.

Нагадаємо, 13 липня уряд Великої Британії спільно з Європейським Союзом вперше запровадив спільний пакет санкцій проти російських кібермереж. Лондон, зокрема, запровадив нові санкції проти 24 фізичних осіб та організацій, які є проксі-мережами російських спецслужб і відповідальні за кібератаки, втручання у вибори та поширення антиукраїнських наративів у Європі.