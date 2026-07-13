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Велика Британія та ЄС вперше запровадили спільний пакет санкцій проти російських кібермереж

13 липня 2026, 15:33
Велика Британія та ЄС вперше запровадили спільний пакет санкцій проти російських кібермереж
Фото: з відкритих джерел
Під санкції потрапили високопоставлені керівники ГРУ, які причетні до кібер- та гібридних операцій проти західних країн.
Уряд Великої Британії спільно з Європейським Союзом вперше запровадили спільний пакет санкцій проти російських кібермереж. Лондон, зокрема, запровадив нові санкції проти 24 фізичних осіб та організацій, які є проксі-мережами російських спецслужб і відповідальні за кібератаки, втручання у вибори та поширення антиукраїнських наративів в Європі.
 
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
 
Під санкції потрапили високопоставлені керівники ГРУ В'ячеслав Стафеєв, Іван Сенін та Іван Касьяненко, які причетні до кібер- та гібридних операцій проти західних країн. Медіапроєкт "Рибарь", його керівник Михайло Звінчук та ще 9 учасників проєкту потрапили під санкції за втручання у вибори в різних країнах та поширення антиукраїнських наративів. Також накладено санкції проти осіб, які стоять за програмним забезпеченням Lumma Stealer, що дозволяло кіберзлочинцям збирати конфіденційну інформацію зі скомпрометованих пристроїв та передавати її до рф. 
 
Окремо Велика Британія та країни ЄС офіційно поклали відповідальність на 16 центр ФСБ рф за спробу диверсії проти енергомереж Польщі. Ця масштабна кібератака взимку мала на меті залишити без електроенергії понад 500 000 громадян, щоб посіяти хаос у країні, яка є ключовим логістичним хабом для допомоги Україні.
 
"На сьогодні Велика Британія запровадила санкції проти понад 3400 суб'єктів, пов'язаних із воєнними діями росії, і надалі співпрацюватиме із союзниками для тиску на тих, хто здійснює ворожу діяльність в інтересах Кремля, поширює небезпечну брехню та підриває демократичні цінності", – зазначили у британському уряді.
Велика Британіявійна в УкраїніСанкції проти рф

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