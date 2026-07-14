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Свириденко не планує ставати послом України у США

14 липня 2026, 11:59
Свириденко не планує ставати послом України у США
13 липня Свириденко подала заяву про відставку.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наразі не планує ставати послом України у США після відставки.

Про це "Суспільному" розповіли три джерела з її оточення, однак чи відхилила вона пропозицію президента Зеленського – поки невідомо.

Джерело "Суспільного" в Офісі президента раніше повідомляло, що відставку Свириденко пояснювали потребою призначити нового посла України у США. Зеленський і Свириденко не називали конкретної причини зміни прем'єра, однак президент зазначив, що запропонував їй відповідати за відносини з одним із головних партнерів України, а сама вона заявила про готовність і надалі працювати на державній службі.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра є голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. 13 липня Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

премєр-міністрЮлія Свириденкопосол сша

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