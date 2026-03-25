Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен подала у відставку

24 березня в Данії відбулися загальні вибори.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен подала королю країни заяву про відставку уряду.

Про це повідомила пресслужба королівського палацу.

"Після того, як прем'єр-міністерка представила результати виборів та парламентську ситуацію, вона подала заяву про відставку уряду та запропонувала, щоб представники політичних партій, які отримали місця у Фолькетингу, мали можливість висловитись щодо майбутньої формації уряду", — ідеться у заяві.

Зазначимо, 24 березня в Данії відбулися загальні вибори. Соціал-демократична партія прем'єрки Фредеріксен посіла перше місце, проте показала "найслабший результат з 1903 року". За партію проголосували майже 21,8% виборців порівняно з 27,5% у 2022 році.