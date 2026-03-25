Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен подала у відставку
25 березня 2026, 16:55
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен подала королю країни заяву про відставку уряду.
Про це повідомила пресслужба королівського палацу.
"Після того, як прем'єр-міністерка представила результати виборів та парламентську ситуацію, вона подала заяву про відставку уряду та запропонувала, щоб представники політичних партій, які отримали місця у Фолькетингу, мали можливість висловитись щодо майбутньої формації уряду", — ідеться у заяві.
Зазначимо, 24 березня в Данії відбулися загальні вибори. Соціал-демократична партія прем'єрки Фредеріксен посіла перше місце, проте показала "найслабший результат з 1903 року". За партію проголосували майже 21,8% виборців порівняно з 27,5% у 2022 році.
Для більшості у Фолькетингу, однопалатному парламенті Данії, політсилам потрібно було здобути 90 мандатів. Такого показника не змогли досягти ні лівий, ні правий блок. Ліві, до яких входять Соціал-демократична партія, ліберально-консервативна партія Venstre та "Помірковані" отримали 84 мандати, правий блок — 77 місць.
Такий розклад означає початок складних переговорів про створення коаліційного уряду.
Соціал-демократи перебувають при владі з 2019 року, і Фредеріксен заявила прихильникам, що їй "шкода, що не вдалося отримати більше голосів", але наголосила, що "соціал-демократи знову стали найулюбленішою політичною партією данців".
Головний правий суперник соціал-демократів, Ліберальна партія Venstre, також показала найгірший результат за століття, набравши лише 10,1%.