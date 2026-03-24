24 березня 2026, 10:31
У Данії проходять дострокові парламентські вибори
Парламент Данії налічує 179 місць.

У вівторок, 24 березня, у Данії розпочалися дострокові парламентські вибори. Понад 4,3 мільйона громадян мають право взяти участь у голосуванні, за підсумками якого буде сформовано новий склад однопалатного парламенту – Фолькетингу.

Про це повідомляє AP.

Парламент Данії налічує 179 місць: 175 з них відведено депутатам із самої Данії, ще по два місця отримують представники Гренландії та Фарерських островів. Парламент обирається на чотирирічний термін.

Нинішні вибори відбуваються на тлі безпрецедентного геополітичного тиску з боку США. Погрози президента Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії залишаються актуальною темою в країні, незважаючи на події на Близькому Сході.

Останні соціологічні опитування свідчать, що партія чинної прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен (соціал-демократи) наближається до парламентської більшості разом із лівими союзниками. Нагадаємо, що після виборів 2022 року Фредеріксен відмовилася від традиційної коаліції з лівими партіями та вперше за багато десятиліть сформувала уряд разом із лібералами з партії Venstre та центристськими "Поміркованими".

