Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Парламент Болгарії затвердив склад уряду та нового прем’єра

08 травня 2026, 19:16
Парламент Болгарії затвердив склад уряду та нового прем’єра
facebook.com/PresidentRumenRadev
Після голосування новообрані прем’єр, віцепрем’єри та міністри склали присягу в парламенті.

Парламент Болгарії 8 травня затвердив склад і структуру нового уряду, який очолив колишній президент країни Румен Радев, відомий своїми проросійськими заявами.

Про це повідомляє Nova.bg.

За призначення нового прем’єра та структуру Міністерської ради проголосували 124 депутати (усі з партії "Прогресивна Болгарія"), 70 виступили проти, ще 36 утрималися. Після голосування новообрані прем’єр, віцепрем’єри та міністри склали присягу в парламенті.

Кандидатуру Радева на посаду глави уряду представив голова фракції "Прогресивна Болгарія" Петр Вітанов. У своїй промові він заявив, що з новим урядом у країну повертається "нормальність у політиці", а також цінності доблесті, честі та солідарності.

Посаду міністра закордонних справ у новому уряді обійняла Веліслава Петрова-Чамова, а міністром оборони став Димитар Стоянов.

Партія "Прогресивна Болгарія", яка отримала 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня, сформувала одноосібну більшість у парламенті та висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем’єра.

Радев був президентом Болгарії у 2017–2026 роках. Під час свого перебування на посаді він неодноразово робив заяви, які викликали критику через проросійську риторику, зокрема щодо статусу окупованого Криму.

Вибори 19 квітня стали восьмими парламентськими виборами в Болгарії за останні п’ять років.

вибориБолгаріяРумен Радев

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється