Парламент Болгарії затвердив склад уряду та нового прем’єра

Парламент Болгарії 8 травня затвердив склад і структуру нового уряду, який очолив колишній президент країни Румен Радев, відомий своїми проросійськими заявами.

Про це повідомляє Nova.bg.

За призначення нового прем’єра та структуру Міністерської ради проголосували 124 депутати (усі з партії "Прогресивна Болгарія"), 70 виступили проти, ще 36 утрималися. Після голосування новообрані прем’єр, віцепрем’єри та міністри склали присягу в парламенті.

Кандидатуру Радева на посаду глави уряду представив голова фракції "Прогресивна Болгарія" Петр Вітанов. У своїй промові він заявив, що з новим урядом у країну повертається "нормальність у політиці", а також цінності доблесті, честі та солідарності.

Посаду міністра закордонних справ у новому уряді обійняла Веліслава Петрова-Чамова, а міністром оборони став Димитар Стоянов.

Партія "Прогресивна Болгарія", яка отримала 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня, сформувала одноосібну більшість у парламенті та висунула свого лідера Румена Радева на посаду прем’єра.

Радев був президентом Болгарії у 2017–2026 роках. Під час свого перебування на посаді він неодноразово робив заяви, які викликали критику через проросійську риторику, зокрема щодо статусу окупованого Криму.

Вибори 19 квітня стали восьмими парламентськими виборами в Болгарії за останні п’ять років.