Проросійська "Прогресивна Болгарія" здобула однопартійну більшість у парламенті

За результатами виборів у Болгарії проросійська "Прогресивна Болгарія" Румена Радєва здобуває однопартійну більшість у парламенті.

Про це повідомляє News.Bg.

Станом на 11:00 Центральна виборча комісія опрацювала 96,41% протоколів. "Прогресивна Болгарія" набрала 44,7% голосів і попередньо отримує 131 мандат – при тому, що для більшості достатньо 121 голосу.

Друге місце посідає ГЕРБ із 13,4% голосів. Третє – блок "ПП-ДБ" із 12,8%. ДПС набрала 6,6% і посідає четверту позицію. Пропутінське "Відродження" також проходить до парламенту з результатом 4,3%.

У розподілі мандатів ГЕРБ та "ПП-ДБ" отримують по 39 місць, ДПС – 18, "Відродження" – 13.

Голосування 19 квітня стало вже восьмими виборами в Болгарії з 2021 року. Громадяни обирали 240 депутатів у 31 багатомандатному виборчому окрузі. Виборчий процес організовував тимчасовий уряд на чолі з Андрієм Гюровим.

Офіційні результати визначать склад нового парламенту, який відповідатиме за формування уряду та прийняття державного бюджету.

Нагадаємо, що перемога Радєва є вкрай негативним сигналом для України. Лідер "Прогресивної Болгарії" є євроскептиком, виступає проти допомоги Україні та раніше заявляв, що тимчасово окупований Крим "належить росії". Після поразки Орбана він позиціонує себе як єдиного лідера в ЄС, готового до зближення з москвою.