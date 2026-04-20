Вибори у Болгарії: лідирує партія проросійського експрезидента Радєва (оновлено)

Це вже восьмі парламентські вибори у Болгарії за п’ять років.

У Болгарії 19 квітня відбулися восьмі дострокові парламентські вибори за останні п'ять років. За результатами підрахунку 22,25% протоколів, впевнено лідирує проросійська партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радєва, набираючи 44,24% голосів. З урахуванням перерозподілу голосів такий результат може забезпечити Радєву одноосібну більшість у парламенті.

Про це йдеться на сайті Центрвиборчкому Болгарії.

Результати підрахунку

На другому місці — прозахідний блок "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" з 15,41% голосів. Третє місце посідає блок ГЕРБ — СДС із результатом 12,45%.

До Народних зборів також проходять відверто пропутінська партія "Відродження" (4,84%) та партія ДПС Деляна Пеєвські (4,08%). Натомість Болгарська соціалістична партія ризикує не подолати прохідний бар'єр — за неї проголосували лише 2,98% виборців.

Якщо результати збіжаться з даними екзит-полів, "Прогресивна Болгарія" отримає 110 місць із 240 у парламенті. Явка на виборах склала 48,5%.

Чому це погано для України

Радєв є євроскептиком, виступає проти допомоги Україні та раніше заявляв, що тимчасово окупований Крим "належить росії". Його партія також виступає проти поставок зброї Україні та за відновлення постачання російської нафти до ЄС.

Найгіршим сценарієм для України було б формування коаліції між "Прогресивною Болгарією" та "Відродженням", яке може отримати 14–15 мандатів. Після поразки Орбана Радєв позиціонує себе як єдиного лідера в ЄС, готового до зближення з москвою.

Фальсифікації

Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про порушення. Станом на 16:30 МВС Болгарії отримало 328 сигналів про можливі фальсифікації, розпочато 26 розслідувань.

Зокрема, у селі Септемврійці Монтанської області член виборчої комісії проголосував замість десяти інших осіб і був затриманий. У селі Велікденче Кирджалійської області донька мера та її подруга голосували від імені інших громадян — обидві затримані на 24 години. В обох випадках розпочато досудове провадження.

Раніше повідомлялося, що до 14:00 надійшло 181 повідомлення про порушення, розпочато 13 проваджень, затримано трьох осіб, а також виявлено 40 тисяч євро готівкою, імовірно призначених для підкупу виборців.

Як повідомлялося, країна звернулася до ЄС за допомогою у боротьбі з втручанням з боку росії.

Оновлено

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радєва продовжує впевнено лідирувати після обробки 78,24% протоколів на дострокових парламентських виборах.

Згідно з оновленими даними, "Прогресивна Болгарія" лідирує з переконливим результатом у 44,48%.

Лідер партії "Прогресивна Болгарія" і колишній президент Румен Радєв висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

"Прогресивна Болгарія" перемагає беззаперечно. Це перемога надії над недовірою, свободи над страхом. Нарешті це перемога і моралі. Люди відкинули самовдоволення та зарозумілість старих партій. Не піддалися брехні та маніпуляціям. Дякую за довіру! Про все інше ми поговоримо після остаточних результатів", – написав Радєв у своєму Facebook.