Перед виборами Болгарія стикається з проросійським впливом і загрозами втручання – ЗМІ

Болгарія традиційно піддається масованій дезінформаційній атаці, за якою стоїть росія.

19 квітня у Болгарії відбудуться позачергові парламентські вибори, які стануть уже восьмими за останні п’ять років. Тривала політична нестабільність і часті зміни урядів перетворили країну на один із найбільш проблемних напрямків для Європейського Союзу.

За даними опитувань, лідером перегонів є колишній президент Румен Радєв та його партія "Прогресивна Болгарія", яка має близько 30% підтримки. Як пише 16 квітня Reuters, перемога Радєва може змінити зовнішню політику Болгарії, яку визначали партії, лояльні до Брюсселя. Політик виступає за перегляд відносин із москвою та критикує окремі рішення Брюсселя, зокрема вступ країни до єврозони та угоду про безпеку з Україною. Його перемога може суттєво змінити зовнішньополітичний курс країни.

Політична ситуація загострилася після відставки уряду в грудні на тлі масових протестів проти корупції та податкової політики. На цьому фоні зріс запит суспільства на зміни, чим і скористалася опозиція.

Водночас влада попереджає про ризики зовнішнього втручання у вибори. Болгарія вже звернулася по допомогу до європейських інституцій та активувала механізми протидії дезінформації в межах закону про цифрові послуги. Експерти зазначають, що країна має вразливе інформаційне середовище, де активно поширюються прокремлівські наративи.

Попри це, у москві традиційно заперечують будь-яке втручання у вибори за кордоном.

Майбутнє голосування розглядається як важливий тест для ЄС: воно покаже, чи зможе Болгарія зберегти проєвропейський курс, чи приєднається до країн із більш нестабільною політичною позицією. Очікується, що явка виборців перевищить 50%.