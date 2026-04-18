Дрони СБУ уразили десантні кораблі рф і військову інфраструктуру в Криму

18 квітня 2026, 15:57
Фото з вільного доступу
Пошкоджено також катер "Грачонок".

Під час комплексної операції на території тимчасово окупованого Криму бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України атакували три російські військові кораблі. Мова йде про два великі десантні кораблі Військово-морського флоту рф "Азов" та "Ямал", а також про ще один військовий корабель невстановленого типу, наголосили у СБУ.  Уперше ВДК "Ямал" та "Азов" було атаковано в березні 2024 року. 

У відомстві повідомили, що ймовірно уражено протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок". Дрони СБУ влучили в резервуари із паливом на нафтобазі "Югторсан" та  пошкодили радіолокаційну систему МР-10М1 "Мис-М1", блок антен комунікаційної системи "Дельфін". 

У СБУ наголосили, що бійці підривають на півострові російську логістику та позбавляють рф можливості використовувати Крим як свою військову базу. 

