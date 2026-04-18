Дрони СБУ уразили десантні кораблі рф і військову інфраструктуру в Криму
Під час комплексної операції на території тимчасово окупованого Криму бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України атакували три російські військові кораблі. Мова йде про два великі десантні кораблі Військово-морського флоту рф "Азов" та "Ямал", а також про ще один військовий корабель невстановленого типу, наголосили у СБУ. Уперше ВДК "Ямал" та "Азов" було атаковано в березні 2024 року.
У відомстві повідомили, що ймовірно уражено протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок". Дрони СБУ влучили в резервуари із паливом на нафтобазі "Югторсан" та пошкодили радіолокаційну систему МР-10М1 "Мис-М1", блок антен комунікаційної системи "Дельфін".
У СБУ наголосили, що бійці підривають на півострові російську логістику та позбавляють рф можливості використовувати Крим як свою військову базу.